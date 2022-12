Caos nel derby di Melbourne, federcalcio Australia: “Arriveranno subito pesanti sanzioni”

Dopo il caos nel derby di Melbourne, dove i tifosi del Victory hanno fatto irruzione in campo aggredendo i giocatori del City, con il portiere Gloves che in particolare è stato colpito da un bidone della spazzatura riportando una ferita al volto, la federcalcio dell’Australia ha preso posizione con un duro comunicato: “In seguito alle scene verificatesi durante la partita di sabato 17 dicembre, dove i tifosi del Melbourne Victory FC sono entrati sul terreno di gioco, gli ufficiali di gara hanno abbandonato il campo in accordo al regolamento per proteggere l’integrità della partita. Tali comportamenti non hanno spazio nel calcio australiano, con la federazione che ha avviato immediatamente un’inchiesta che porterà a pesanti sanzioni”.

IL VIDEO DEI GRAVI DISORDINI