Bayern Monaco, Salihamidzic sul mercato: “Nessuna fretta per il portiere. Il futuro di Lucas Hernandez è qui”

Il Bayern Monaco si approccia alla sessione invernale di calciomercato con una priorità su tutte, ossia quella di sostituire l’infortunato Neuer. Predica calma però il ds Hasan Salihamidzic sulle pagine della Bild, quotidiano a cui ha concesso un’intervista: “Durante la pausa per il Mondiale sono successe molte cose, non posso escludere niente. Nessuna soluzione rapida però, nemmeno per il portiere”.

“Per me il futuro di Lucas Hernandez è qui a Monaco, vive appiano questo club e abbiamo avuto dei contatti molto positivi con il suo entourage”, ha spiegato il dirigente riguardo la situazione del francese, in scadenza nel 2024. Stessa situazione in cui si trova Pavard: “Abbiamo grandi obiettivi, cercheremo di risolvere i problemi avuti nelle fasi iniziali. Dobbiamo capire cosa sia meglio per entrambe le parti”.

Da risolvere anche la situazione riguardante Choupo-Moting: “Sono in contatto con il suo agente. Nelle prossime settimane ci vedremo a cena e inizieremo i colloqui…”.