Bayer Monaco, sale la tensione nello spogliatoio: dissapori tra Nagelsmann ed alcuni giocatori

Il Bayern Monaco non ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi, raccogliendo soltanto tre pareggi in altrettante partite disputate in Bundesliga, che hanno permesso alle rivali di accorciare in classifica. Stando a quanto riferito da Bild, al termine della gara pareggia contro l’Eintracht Francoforte ci sarebbero state delle forti tensioni all’interno dello spogliatoio bavarese tra il tecnico Julian Nagelsmann e i suoi calciatori.

Qualche giorno fa, ad un brunch programmato dalla squadra, alcuni giocatori avrebbero addirittura deciso di lasciare l’appuntamento prima dell’arrivo dell’allenatore. La situazione, dunque, va monitorata con attenzione, soprattutto alla luce dei recenti risultati: il Bayern ha bisogno di tornare al successo già del prossimo turno per evitare di aprire una mini-crisi. Nagelsmann potrebbe giocarsi tutto nella gara contro il Paris Saint-Germain, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.