Barcellona, Sergi Roberto: “Guadagno quanto un giovane del Barca B, ma lo faccio con orgoglio”

Il calciatore del Barcellona, Sergi Roberto, ha parlato del suo stipendio attuale davvero basso, calibrato per aiutare le casse del club catalano. Il centrocampista ha infatti realizzato un accordo con i blaugrana, per pesare il meno possibile sul monte ingaggi della società spagnola. Questa la spiegazione della sua scelta, nel corso di un’intervista a RAC1: “Sì, in questo momento vengo pagato come se un giovane appena passato (in prima squadra ndr) dal Barça B, ma lo faccio con orgoglio perché voglio essere qui. Per me la questione economica non è importante”.

Poi ha aggiunto, in merito al futuro: “Non abbiamo ancora iniziato a parlarne, ma la mia idea è di restare. Da quello che mi ha detto lo staff tecnico, sono molto contenti di me e vogliono che resti. Sarei molto entusiasta di poter continuare, di potermi divertire in campo con la maglia del Barça”.