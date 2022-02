Barcellona, Planes: “Lautaro era molto vicino, Covid ha cambiato tutto. Cercavamo anche Vlahovic e Locatelli”

by Andrea Bellini

Camp Nou (Barcellona) - Foto Andrea Buratti CC BY-SA 3.0

“Lautaro Martinez è stato molto, molto vicino. Avevamo atto molte riunioni con i procuratori e i dirigenti dell’Inter, era molto vicino. Poi il Covid ha cambiato anche il calcio a livello economico, ed è saltato tutto“. A rivelarlo è Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021. Ai microfoni di Sky Sport ha inoltre aggiunto, su due perni della Juventus di Massimiliano Allegri: “Vlahovic è molto forte, due anni fa lo volevamo in prestito ma alla fine non è stato possibile. Locatelli è un giocatore di stile perfetto per il Barcellona. Siamo stati vicini a lui ma la Juve è un club importante e alla fine non è andata in porto”. Planes ha poi parlato del cambio generazionale dei catalani, con l’addio di Lionel Messi e i molti giovani che stanno emergendo dalla cantera: “L’epoca post Messi è difficile al Barcellona, ma i giovani ci sono e sono forti. La situazione economica del club era quella che era e abbiamo deciso di puntare sulla cantera e la macia. Il Barcellona ha una magnifica generazione, e anche nell’ultima stagione abbiamo vinto la coppa con questi giocatori. I giovani volevano una foto con Messi e la coppa, questo era il simbolo del cambio di generazione. Ora il Barça ha i giovani più forti del mondo“.