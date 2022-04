Barcellona, non solo Kessie. Occhi anche su Romagnoli

by Redazione

Alessio Romagnoli - Foto Antonio Fraioli

Il Barcellona guarda in casa Milan. Ma non c’è solo Franck Kessie nel mirino dei blaugrana. Come l’ivoriano, in scadenza c’è anche Alessio Romagnoli che, secondo AS, sarebbe uno degli obiettivi della società catalana. I contatti tra i blaugrana e gli agenti del centrale sono già iniziati. I buoni rapporti tra i catalani e Mino Raiola, procuratore di Romagnoli, potrebbero favorire l’operazione. Recentemente il difensore, ex Roma, è stato anche accostato alla Lazio.