Atletico Madrid, Simeone freddo con Joao Felix: “Nessuno è imprescindibile”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, non è stato particolarmente clemente con Joao Felix, in uscita dai colchoneros: “Nessuno è imprescindibile. Ciò che m’interessa è vincere, crescere e migliorare gara dopo gara. Voglio solo il meglio per questo club a cui do tutto da undici anni“. Il Cholito ha poi salutato anche Matheus Cunha, in direzione Premier League: “Ci ha dato quello che aveva e noi abbiamo fatto altrettanto. Sta per firmare con un’altra squadra“. Infine, Simeone ha aggiunto: “Sto monitorando i ragazzi del vivaio. Stanno vivendo un ottimo momento e mi auguro di portarli in prima squadra“.