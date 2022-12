Atletico Madrid, Joao Felix verso l’addio a gennaio: Man Utd, Psg e Bayern ci pensano

Joao Felix è sempre più ai margini dell’Atletico Madrid, che ora studia la miglior soluzione per una cessione già a gennaio. Secondo l’edizione online del quotidiano spagnolo “AS”, il portoghese sarebbe in rotta con il tecnico Diego Pablo Simeone. Manchester United, Psg e Bayern Monaco, sempre secondo AS, sarebbero i club interessati con i red devils che già l’estate scorsa avevano presentato un’offerta da 130 milioni in quel momento respinta dall’Atletico. La società francese di Al Khelaifi però avrebbe già mosso i primi passi.