Atletico Madrid, Griezmann in campo 11 giorni dopo la finale in Qatar….e con un nuovo look

Antoine Griezmann si è subito lasciato alle spalle la finale dei Mondiali persa con la sua Francia e a distanza di undici giorni è sceso in campo per la ripresa della Liga. Il calciatore transalpino ha firmato due assist per Joao Felix e Morata nella vittoria per 2-0 dell’Atletico Madrid ai danni dell’Elche. Griezmann ha deciso di voltare pagina e lo ha fatto non solo con la prestazione in campo, ma anche con il nuovo look con cui si è presentato nel suo ritorno a Madrid. L’ennesimo della sua carriera.