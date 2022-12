Arsenal, statua di Wenger verrà installata fuori dallo stadio Emirates

Una statua di Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, verrà installata fuori dallo stadio Emirates. A renderlo noto è il The Telegraph, secondo il quale la scultura potrà essere installata nei pressi dello stadio già nel 2023. Wenger è diventato il primo allenatore straniero a vincere il campionato inglese, nonché il primo allenatore straniero che è riuscito a fare “double” con il suo club, ovvero ha vinto sia il campionato che la Coppa in una stagione. Wenger è diventato anche il primo straniero ad essere nominato allenatore dell’anno in Inghilterra.