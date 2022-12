Arsenal, Gabriel Jesus va sotto i ferri: intervento chirurgico al ginocchio destro

L’attaccante dell’Arsenal, Gabriel Jesus, in seguito al grave infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la Nazionale brasiliana impegnata ai Mondiali di Qatar 2022, si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro. I Gunners hanno annunciato il buon esito dell’operazione e che il centravanti sudamericano comincerà un programma di riabilitazione, senza però soffermarsi sui tempi di recupero: “Lavoreremo sodo per riportarlo in campo prima possibile”. Lo stop, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe durare circa tre mesi.