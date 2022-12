Angers, esonerato ufficialmente l’allenatore Baticle

Gerald Baticle non è più l’allenatore dell’Angers. Sospeso il 23 novembre, è stato ufficialmente esonerato dal club un mese dopo a causa del deludente rendimento in campionato. L’Angers occupa infatti l’ultima posizione in classifica con appena 8 punti conquistati in 15 giornate e, nonostante Baticle avesse un contratto fino al 2025, l’uomo è stato sollevato dall’incarico. A renderlo noto è stato il club tramite una nota ufficiale: “La dirigenza dell’Angers ha comunicato a Gerald Baticle di aver preso la decisione di procedere al suo licenziamento“. La panchina è stata temporaneamente affidata a Abdel Bouhazama.