Anelka: “Mbappé non diventerà un top restando in Francia, deve andare in Premier League”

by Antonio Sepe

Kylian Mbappé - Foto Sandro Halank CC-BY-SA-4.0

L’ex attaccante Nicolas Anelka ha dato un consiglio a Kylian Mbappè in ottica futura: “Se vuole vincere il Pallone d’Oro deve competere con i migliori e questi giocatori si trovano in Inghilterra e in Spagna. Ovviamente la Ligue 1 presenta le sue insidie, ma non è al livello degli altri campionati. Se ha intenzione di diventare il migliore al mondo deve fare quello che fa ora con il Psg al Chelsea, al Liverpool o negli altri top club inglesi. La Premier League è il campionato più duro che ci sia. In alternativa potrebbe andare in Spagna, Real Madrid o Barcellona, ma anche in Italia. E’ impossibile confrontarsi con i migliori giocando in Francia“.