Almeria-Hearts, maxi-rissa in campo: amichevole sospesa (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 10

L’amichevole tra gli spagnoli dell’Almeria e gli scozzesi degli Hearts è stata sospesa al trentanovesimo minuto del primo tempo a causa di una maxi-rissa. L’incontro stava andando in scena presso lo stadio di Josè Burgos de Coin (Malaga), dove la formazione iberica si trova in ritiro. Decisivo un duro intervento a centrocampo di un giocatore ospite, Harry Cochrane, ai danni di Alejandro Pozo. In quel momento il risultato era 1-0 in favore dell’Almeria. Ne è scaturito un brutto capannello in cui sono volati pugni, calci e spintoni. Il direttore di gara ha deciso di espellere lo stesso autore del fallo e Rodrygo Ely per gli spagnoli. Di seguito il video dell’episodio.