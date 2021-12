Ajax, Onana aderisce a ‘Common Goal’: parte del suo stipendio a bambini camerunensi

by Davide Triolo

Amsterdam Arena Ajax - Foto Tsonga 4 CC BY-SA 4.0

André Onana ha aderito al movimento ‘Common Goal’, strutturati per aiutare bambini e generalmente individui meno fortunati in giro per il mondo. Il portiere camerunense, tesserato dell’Ajax e nel mirino dell’Inter per il dopo-Handanovic, donerà in beneficenza parte del suo stipendio. Come riportato da ‘Sport’, infatti, Onana concederà l’1% del suo salario mensile a organizzazioni che aiutano i giovani con disabilità visive in Camerun; l’estremo difensore del club di Amsterdam ha accettato di buon grado la proposta di Juan Mata, il quale ha dato il via all’iniziativa nel 2017, trovando d’accordo oltre 200 calciatori in tutto il mondo. Gesto lodevole di Onana, che non dimentica certamente le sue origini dopo il successo come calciatore professionista. Tra i giocatori a sostenere il progetto ‘Common Goal’ vi è Giorgio Chiellini, difensore italiano in forza alla Juventus.