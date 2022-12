Ajax, Blind ai saluti: “Giocare per questa maglia la cosa migliore che ci sia”

Daley Blind ha rescisso con sei mesi d’anticipo il suo contratto con l’Ajax, dopo 23 anni complessivi all’interno del club dei Lancieri. Il classe 1990 ha così salutato i tifosi con un lungo messaggio social, come visibile nel tweet sottostante. “Con il dolore nel cuore e le lacrime agli occhi devo dire addio a voi e al club, Giocare per l’Ajax è la cosa migliore che ci sia – scrive Blind – Non avrei voluto chiudere in questo modo, ma spero che presto ci sarà il modo migliore per salutarci tutti insieme. Non è sempre stato facile per me, i tifosi dell’Ajax sono esigenti e a volte mi sembrava di essere più criticato di altri o di giocare contro alcuni di voi. Qualcuno capirà, qualcun altro no. Non è comunque questo il motivo del mio addio.”

Il tweet di Blind