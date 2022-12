Ahi Neuer, cade in vacanza sciando: gamba fratturata e stagione finita

Brutte notizie per Manuel Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere della Nazionale tedesca è caduto sciando, nel corso della sua vacanza post eliminazione ai Mondiali di Qatar, e ha riportato la frattura di una gamba. Per lui la stagione è finita. A renderlo noto è stato lo stesso giocatore tramite il suo profilo Instagram: “Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva decisamente andare meglio… Mentre cercavo di schiarirmi le idee, sciando, ho subito una frattura alla gamba. L’intervento di ieri è andato bene. Ringrazio i dottori! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me”, ha scritto.

