Agente Kessiè: “Franck non si è proposto a nessuno, non è mai stato felice come ora”

L’agente di Fanck Kessiè, George Atangana, ha parlato del momento attuale vissuto dal suo assistito al Barcellona. Queste le sue parole al sito Calciomercato.com: “Franck non è mai stato felice come lo è adesso. Ha raggiunto un obiettivo che per molti calciatori rimane solo un sogno, cioè quello di giocare per il Barcellona e sfido chiunque a dire il contrario. Il calcio lo ha sempre portato in città splendide: Cesena, Bergamo, Milano e adesso Barcellona. Tutti posti dove lui e la sua famiglia si sono trovati e si trovano meravigliosamente”.

Poi ha aggiunto: “La decisione è arrivata dopo sette anni in cui Franck ha dimostrato in Italia il suo valore. Franck è cresciuto, è maturato e si è guadagnato il consenso di tutti. La chiamata del Barcellona è stata una logica conseguenza di tutto questo e noi siamo sempre stati fedeli ai nostri programmi”.