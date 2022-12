Calcio, Daspo ad un ventottenne di Milazzo per condotte violente

Il questore di Milazzo, dopo l’attento lavoro della Polizia, ha deciso di infliggere un Daspo ad un ventottenne, per comportamenti che incitavano e inducevano violenza durante il match tra S.S. Milazzo e Polisportiva Modica Calcio. Nello specifico l’uomo si è arrampicato sulla ringhiera di metallo, che separa la gradinata e il campo da gioco dello stadio “Marco Salmeri”. Inoltre ha raggiunto il settore ospiti con un atteggiamento violento, colpendo la recinzione lì presente con una cintura. Infine ha tentato anche di forzare uno dei cancelli d’ingresso, senza riuscirci.

Il tifoso ora non potrà avere accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 3 anni, così come a tutte quelle location legate ad una partita come le stazioni, le strade e gli esercizi pubblici.