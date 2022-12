Calcio, dal 2025 il Mondiale per club a 32 squadre e ogni quattro anni

Cambia ancora una volta il formato del Mondiale per Club. A partire dal 2025, la manifestazione organizzata dalla FIFA, vedrà protagoniste ben 32 squadre, con un format simile a quello della Coppa del Mondo per nazioni. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Gianni Infantino durante una conferenza stampa tenutasi in Qatar. La competizione verrà lanciata a giugno 2025 e si svolgerà ogni quattro anni. In realtà si tratta di un format che sarebbe dovuto già partire nel 2021 in Cina con 24 squadre, se non ci fosse stato poi il Covid a rinviare il tutto.

Si tratta solamente di una delle novità nel quadro delle finestre internazionali. Ad esempio le due finestre di settembre e ottobre dedicate alle nazionali diventeranno una sola, con quattro partite a cavallo tra i due mesi. Gli altri spazi (novembre, marzo e giugno) rimarrebbero invece invariati.

Con l’obiettivo di aumentare le possibilità per le squadre di diverse confederazioni di affrontarsi, la FIFA è pronta anche a lanciare tornei amichevoli, denominate FIFA World Series, che si svolgerebbero nella finestra di marzo degli anni pari. Per quanto riguarda invece la Coppa del Mondo FIFA 2030 – che segnerà il centenario del torneo –, una decisione sulla sede verrà presa nel 2024.