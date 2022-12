Cairo: “Il calcio è in difficoltà ed ha bisogno di un sostegno, la penso come Lotito”

Urbano Cairo ha detto la sua sugli emendamenti presentati in Parlamento in favore del calcio al telefono con l’ANSA. “Non mi capita spesso di essere d’accordo con Lotito, ma stavolta la pensiamo allo stesso modo. La situazione è evidente, il nostro mondo sta vivendo un periodo di grande difficoltà che va avanti da tempo” ha spiegato il presidente del Torino e di Rcs.

“Discorso rateizzazione fiscale per le società? Ha un senso anche come sostegno ad un comparto decisivo per il mantenimento degli altri sport. L’idea di cambiare la legge Melandri invece non la si può definire un assist alle emittenti TV. Qualsiasi persona di buon senso capirebbe che si tratta di un’opportunità sacrosanta sia per chi investe di guadagnare che per chi vende di monetizzare di più. Se non vado errato funziona così anche all’estero. Ad esempio in Spagna gli anni di durata dei diritti tv sono cinque e sei, rispettivamente per quelli nazionali ed internazionali” ha concluso Cairo.