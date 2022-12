Brasile, tifosi del Santos si radunano fuori dall’ospedale dove è ricoverato Pelé

Il Brasile si stringe intorno a Pelé in questo delicato momento della sua vita. La leggenda del calcio è infatti ricoverata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per via delle sue precarie condizioni di salute e, per mostrargli solidarietà, circa cento persone appartenenti alla tifoseria ‘Torcida Jovem’ del Santos si sono radunate per una veglia. A riportarlo è il quotidiano Folha de S.Paulo, che spiega come tali tifosi abbiano inoltre appeso una bandiera con l’immagine dell’Atleta del Secolo e uno stemma del Santos. Con il passaparola, alla veglia hanno poi preso parte anche altre persone, come ad esempio Ciro Estivalli dos Santos, che ha dichiarato: “Ci auguriamo che Pelé si riprende. Sa che siamo qui a pregare per lui“. Non hanno voluto rilasciare dichiarazioni invece gli altri presenti: “Siamo qui esclusivamente per rendere onore al re“.