Manca solo l’ufficialità, poi Luis Suarez sarà un nuovo giocatore del Gremio. Esperienza in Brasile all’orizzonte dunque per l’attaccante uruguaiano, che secondo la stampa locale firmerà un contratto biennale. Dopo sei mesi in patria con il Nacional e proposte in arrivo da tutto il mondo, Suarez si appresta a sbarcare nel campionato denominato Brasileirão Assaí.