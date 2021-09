Brasile, ansia per Pelè: O Rei di nuovo in terapia intensiva

by Giorgio Billone

Pelè - Foto di Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr - CC BY 3.0 br

Ansia in Brasile e in tutto il mondo per le condizioni di Pelè, che da stasera è ricoverato nuovamente in terapia intensiva all’ospedale Einstein di San Paolo a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il 4 agosto O Rei è stato operato per asportare un tumore al colon. La leggende brasiliana, 81 anni a ottobre, aveva lasciato lasciato la terapia intensiva due giorni fa rassicurando tutti tramite i social, ma ecco che a causa di un reflusso i medici hanno deciso di riportarlo in rianimazione.