Best FIFA Football Awards 2021: l’evento si terrà il 17 gennaio 2022 a Zurigo

by Enrico Ricciulli

Logo Fifa - Foto Ben Sutherland CC BY 2.0

I Best FIFA Football Awards 2021 si svolgeranno lunedì 17 gennaio 2022 con un evento virtuale dalla sede della FIFA a Zurigo in linea con le misure di salute pubblica in corso. I premi premiano i migliori di ogni categoria, indipendentemente dal campionato o dalla nazionalità, per i rispettivi risultati ottenuti durante la stagione 2020/2021, che include anche i Tornei Olimpici di Calcio di Tokyo. Inoltre, lo spettacolo includerà anche altre presentazioni speciali in riconoscimento di prestazioni eccezionali. The Best incorpora le opinioni dei quattro pilastri del mondo del calcio.

I destinatari dei trofei per i migliori giocatori e allenatori del calcio sia femminile che maschile saranno determinati attraverso un processo di voto combinato che coinvolgerà i capitani e gli allenatori di tutte le squadre nazionali di tutto il mondo, una votazione online dei fan e le proposte di un gruppo selezionato di oltre 300 rappresentanti dei media come da regolamento. Le votazioni si apriranno lunedì 22 novembre e si chiuderanno venerdì 10 dicembre 2021.