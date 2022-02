Berlusconi: “Sono ancora il presidente con più titoli nella storia del calcio mondiale”

by Davide Triolo

Silvio Berlusconi

“Sono sempre passato negli spogliatoi delle squadre avversarie a salutarle e a dargli il benvenuto a San Siro, sono stati 30 anni di ricordi molto positivi. Sono ancora oggi il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Galliani sa a memoria quanti Mondiali per club, quanti Scudetti, quante Coppe Italia abbiamo vinto”. Queste sono le parole di Silvio Berlusconi, intervenuto recentemente per via pubblica per quanto concerne la sua carriera da presidente nel mondo del calcio. Dopo aver assistito al poker del suo Monza contro la Spal, Berlusconi ha ricordato i tempi del Milan menzionando gli svariati trionfi come primo tifoso rossonero, chiamando in causa scherzosamente (neanche troppo) Galliani, sua spalla. Berlusconi evidentemente fiero del suo operato e del suo ruolo nel corso dei decenni; dopo la gloria al Milan, il patron del Monza tenterà di far sognare anche i tifosi di un’altra compagine lombarda.