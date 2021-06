Beach soccer, qualificazioni Europei 2021: terza vittoria Italia, Svizzera ko

by Deborah Sartori

Beach soccer - Foto Bartek23ef CC BY-SA 4.0

L’Italia sconfigge la Svizzera 6-5 nell’ultima sfida delle qualificazioni agli Europei 2021 di beach soccer, in corso di svolgimento a Nazarè. Gli Azzurri, che già avevano ipotecato l’accesso alla fase finale della rassegna continentale dopo i successi contro Francia e Polonia, chiudono così al primo posto il gruppo 2. Grande iniezione di fiducia per la squadra di Emiliano Del Duca in vista delle qualificazioni mondiali, al via lunedì sempre sulla spiaggia portoghese. “Una grande partita, molto combattuta, contro una squadra dalle qualità fisiche e tecniche” ha commentato il Ct azzurro.

“I ragazzi sono stati bravi, un gruppo fantastico che con tenacia ha tenuto botta e ha conquistato il primo posto nel girone. Il primo obiettivo è stato centrato, da domani la testa tutta sulle qualificazioni mondiali” ha aggiunto Del Duca. Grande protagonista il bomber Gabriele Gori, autore di un poker: “C’è grande soddisfazione per questo risultato ottenuto con sacrificio: siamo stati forti. Non abbiamo mai mollato, siamo stati bravi a portare la vittoria a casa. Ora stacchiamo per qualche ora, ma la nostra concentrazione va subito sulla qualificazione al mondiale“.

LA PARTITA – L’Italia ha giocato con il lutto al braccio nel ricordo di Giampiero Boniperti. Del Duca, che deve rinunciare allo squalificato Josep jr., inizia con Del Mestre, Corosiniti, Marinai, Percia Montani e Gori. La Svizzera inizia meglio, portandosi in vantaggio dopo meno di due minuti con un gran gol di Eliott, uno dei migliori portieri al mondo nel gioco con i piedi. Il raddoppio elvetico arriva con la splendida rovesciata di Hodel. L’Italia reagisce e accorcia a metà primo tempo con Zurlo, che ribadisce in rete una corta respinta di Eliott sul destro di Sciacca. Gli svizzeri ristabiliscono il doppio vantaggio con un calcio di punizione di Borer, ma l’Italia riesce a chiudere il primo tempo sul 3-3 grazie a due rigori trasformati da Gori e Zurlo.

Secondo tempo meno entusiasmante, con Gori che firma l’unico gol in 12 minuti: una conclusione sporca che Eliott non riesce a fermare prima che il pallone oltrepassi interamente la linea. Il terzo tempo si apre invece con una grande azione, tutta di prima, della Svizzera, che da due metri trova il 4-4 con il tocco decisivo del veterano Spaccarotella. L’Italia torna avanti con una super giocata di Gori, la Svizzera risponde ancora con Eliott, che alza un pallone che inganna Del Mestre (complice la leggera deviazione di Ruttimann). Il gol partita lo realizza il bomber Gabriele Gori, infallibile su rigore.