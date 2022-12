Arsenal-Milan oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Arsenal-Milan, amichevole invernale 2022. Test di lusso per i rossoneri di Stefano Pioli, in ritiro a Dubai prima della ripresa del campionato. Dall’altra parte c’è la capolista della Premier, al comando con cinque punti di vantaggio sul Manchester City. Calcio d’inizio questo pomeriggio, martedì 13 dicembre, alle ore 15.La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite)

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE