Argentina-Francia, Zuckerberg: “Finale da record, 25 milioni di messaggi al secondo su WhatsApp”

Numeri incredibili per la finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia, non solo in campo ma anche fuori dal campo. A spiegarlo è Mark Zuckerberg, creatore di Facebook ma anche proprietario di Instagram e WhatsApp. Proprio per l’applicazione di messaggistica i numeri snocciolati da Zuckerberg sono veramente impressionanti: “Durante la finale su WhatsApp c’è stato un traffico da record, 25 milioni di messaggi al secondo – afferma – Ma anche Instagram ha infranto un record, con il messaggio di Messi dopo la vittoria che adesso è quello con più like nella storia”.