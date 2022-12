Ancora nessun accordo ECA-FIFA, così dal 2023 i club potrebbero negare giocatori alle Nazionali

Non c’è ancora accordo tra i club europei (Eca) e la Fifa in merito al protocollo d’intesa per il via libera dei calciatori internazionali, e in teoria dal 2023 le società potrebbero decidere di negare i giocatori alle Nazionali. La scadenza dell’attuale accordo, il Memorandum of Understanding (MoU) in vigore dal 2015, è fissata al 31 dicembre e le trattative di questi giorni, compresa una riunione dell’Eca a Doha, non hanno portato intese.

Stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, sarebbe una spada di Damocle che pende sulla Fifa. Assente all’ultima riunione il presidente della Fifa Gianni Infantino, sostituito dal segretario generale, Mattias Grafstrom, che, sempre secondo The Athletic, avrebbe ascoltato senza proferire parola. In caso di mancato accordo, i club non saranno obbligati a cedere i propri giocatori dalla finestra internazionale di marzo.