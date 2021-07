Amichevoli precampionato 2021, il Napoli annichilisce il Bayern Monaco

by Andrea Bellini

Victor Osimhen - Foto Antonio Fraioli

Vittoria prestigiosa e convincente del Napoli nella sua terza amichevole precampionato: i partenopei hanno affrontato il Bayern Monaco di Nagelsmann all’Allianz Arena, uscendone vittoriosi con un largo 0-3. Gli uomini di Spalletti concedono il possesso palla agli avversari, ma poi nel secondo tempo, complice anche l’ampio turnover operato dal tecnico tedesco, prima trova la doppietta in due minuti di Osimhen, poi chiude i conti con Machach.

CRONACA – Parte bene il Napoli, con Osimhen che si mette in evidenza tra i più propositivi dei suoi, ma la partita procede con un Bayern Monaco che mette in mostra, come spesso accade, un’evidente supremazia sul piano del possesso palla. Le occasioni però latitano. I padroni di casa si rendono pericolosi con una doppia occasione al 27′, quando Contini risponde bene ad un diagonale di Musiala, con Choupo-Moting che poi non centra la porta in sforbiciata. I partenopei provano a rispondere con Zedadka e Zielinski, ma è ancora il Bayern ad andare vicino al gol con il palo colpito da Gnabry.

Nella ripresa, l’ampio turnover scelto da Nagelsmann porta all’inevitabile calo dei ritmi della partita. Partita che però si sblocca attorno al 70′ con un micidiale uno-due del Napoli firmato da Victor Osimhen. Il nigeriano prima sblocca al 69′, e poi raddoppia al 71′, in entrambe le occasioni servito da Ounas, che era appena subentrato a Politano. L’algerino è poi costretto ad uscire per un intervento di Richards. Al suo posto il giovane Machach, che chiude i conti all’85’ con un bel tiro da fuori area.