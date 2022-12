Amichevoli invernali: al Benito Villamarin succede tutto nel finale, Betis e Inter pareggiano 1-1

Betis e Inter pareggiano 1-1 l’ultimo match dei nerazzurri della tournée spagnola. Partita con poche occasioni e tanti falli, accesa dalla rete di Juanmi all’84’ a cui risponde il gol di Darmian un minuto dopo. Buoni segnali per l’Inter da parte di Bellanova e Gosens, apparsi in buona condizione. Meno bene Asllani, entrato male e colpevole della palla persa che ha innescato il contropiede da cui è nato il gol dei padroni di casa. La squadra di Inzaghi ora farà ritorno in Italia per giocare le ultime due amichevoli, contro Reggina e Sassuolo, prima della ripresa del campionato che vedrà l’Inter ospitare il Napoli di Luciano Spalletti.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con pochi spunti offensivi da parte di entrambe le squadre. Inizia meglio l’Inter, che prova a tenere il possesso del pallone cercando verticalizzazioni dalla difesa per trovare gli inserimenti degli esterni. Tanti cartellini gialli estratti dal direttore di gara, Vasquez, che ammonisce Skriniar, Luiz Henrique, Mkhitaryan e Calhanoglu. Da segnalare un tiro da fuori per parte, ci prova prima Ruiz e poi Calhanoglu, non abbastanza per impensierire gli esperti Handanovic e Bravo.

Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi va vicina al vantaggio con Mkhitaryan che raccoglie un cross di Bellanova trovando la grande risposta di Bravo. Poche emozioni nel resto della seconda frazione. Partita spezzettata con diversi falli che rendono poco scorrevole il gioco. Il match sembra essere indirizzato verso lo 0-0 quando Asllani perde un brutto pallone in mezzo al campo innescando il contropiede del Betis che trova il vantaggio con Juanmi che batte di testa il neo entrato Brazao. L’Inter reagisce e pareggia i conti un minuto dopo con un lancio di Dimarco a pescare Mkhitaryan sull’esterno che mette in mezzo per Darmian che batte Bravo. Nel finale non ci sono altre occasioni con il match che termina 1-1.