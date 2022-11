Amichevoli invernali: Arsenal-Juventus il 17 dicembre a Londra

La Juventus si preparerà alla ripresa del campionato anche con un’amichevole di lusso, il 17 dicembre a Londra. I bianconeri faranno visita all’Arsenal, capo classifica in Premier League. L’incontro all’Emirates Stadium, con fischio d’inizio alle 19:00 italiane. Un test di alto livello in vista della prima partita di serie A del 2023, per la Juventus il 4 gennaio in casa della Cremonese di Alvini.