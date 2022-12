Amichevole 2022: Sassuolo sconfitto 2-1 dal Psv, non basta il gol di Frattesi

Sconfitto in rimonta il Sassuolo, che si arrende per 2-1 al Psv nell’amichevole invernale 2022 in vista della ripresa del campionato. Presso il Marbella Football Center, le due squadre hanno giocato quattro tempi da 30 minuti in modo da consentire agli allenatori di far giocare tutti e gestire le energie. Dopo un ottimo inizio del Sassuolo, che ha dominato per circa un’ora, gli olandesi hanno reagito ribaltando la gara nel giro di un quarto d’ora. Neroverdi avanti al 58′ con Frattesi, su assist di Ceide, ma ripresi al 63′ da El Ghazi. Il gol vittoria è invece arrivato al 75′ con Bakayoko. Dopo la vittoria di pochi giorni fa contro il Marsiglia, arriva una battuta d’arresto per la squadra di Dionisi. Seconda vittoria di fila invece per il Psv dopo il 4-0 al Rakow.

IL TABELLINO