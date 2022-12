Amichevole 2022: Napoli sconfitto con il Villarreal, spagnoli vittoriosi 2-3

Termina 2-3 il match tra Napoli e Villarreal, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Maradona, è stata decisa dalle reti di Capoue al 12′, Osimhen al 15′, Jackson al 67′ e Moreno al 70′. Infine al 79′ il Napoli prova ad accorciare le distanze, con un calcio di rigore trasformato di Kvaratskhelia.

La cronaca

In avvio di partita i ritmi non sono altissimi, con entrambe le squadre in fase di studio sul terreno di gioco. Il Napoli fa tanto possesso palla, senza però riuscire a creare situazioni pericolose. Gli avversari infatti si difendono bene e provano a ripartire, sfruttando la velocità dei propri giocatori. Al 12’ così si sblocca il match, con la rete del Villarreal di Capoue. Mojica infatti crossa da sinistra e, dopo un rimpallo al centro dell’area, arriva Capoue che non sbaglia. Non passano però neanche tre minuti e il Napoli pareggia, con un bel gol di Osimhen. Il nigeriano infatti raccoglie un retropassaggio errato di Yeremy Pino e davanti a Reina non trema, incrociando la sfera alle spalle del portiere spagnolo. Dopo le due reti realizzate, il copione del match torna uguale a quello dell’avvio. Il Napoli infatti gestisce la partita, provando a trovare spazio nella fitta difesa spagnola. Le occasioni degne di nota però sono davvero poche e il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo il Villarreal parte meglio, pressando con continuità i portatori di palla partenopei. Gli spagnoli infatti hanno le prime occasioni del parziale, soprattutto con un bel tiro in area di Capoue al 51’. L’autore del gol si inserisce bene e va al tiro, con la sfera che sfiora uno dei due pali difesi da Meret. Al 63’ poi ancora Villareal pericoloso in avanti, questa volta con un tiro di Jackson. Il senegalese però imprime solo forza nel suo tentativo e il pallone termina alto sopra la traversa. Al 67’ il Villarreal torna avanti, grazie alla rete di Jackson. Il senegalese infatti viene servito in profondità, sfida Di Lorenzo sull’uno contro uno, si accentra e a giro incrocia sul lato opposto. Passano tre minuti e al 70’ il Napoli perde un pallone sanguinoso a centrocampo, lanciando YeremY Pino verso la porta di Meret. Quest’ultimo infatti si dirige indisturbato in area di rigore e serve Moreno al centro, che non sbaglia e regala il triplice vantaggio ai suoi. Al 79’ infine fallo su Zerbin in area e l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Kvaratskhelia, che spiazza il portiere e non sbaglia. Il Napoli così prova fine alla fine a recuperare, senza però riuscirci. La partita si conclude infatti sul risultato di 2-3 in favore del Villarreal.