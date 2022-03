Aic: Tammy Abraham è il calciatore del mese

by Marzia Bosco

Tammy Abraham, Roma - Foto Antonio Fraioli

Tammy Abraham centravanti della Roma, è il calciatore del mese per l’Assocalciatori. Ad annunciarlo l’Aic, ricordando che in lizza c’erano anche Lucas Torreira, Ismail Bennacer e Victor Osimhen. “In un mese complicato per la Roma di Mourinho è riuscito a mettere la firma in partite importanti che avrebbero cambiato il senso di tutta la stagione. Se l’ha spuntata Abraham: non è stato solo per i suoi gol, ma anche perché mai come in questo mese è sembrato a suo agio. Come se avesse finalmente capito che l’Italia, e Roma in particolare, è esattamente il posto dove vuole essere. E’ stato decisivo in entrambi gli scontri diretti vinti dalla Roma a marzo, contro l’Atalanta e contro la Lazio, e in entrambe le partite è sembrato aver sviluppato una connessione speciale con i suoi compagni, nel primo caso con Zaniolo e nel secondo con Mkhitaryan. Qualcosa che ha fatto la differenza, dato che in tutte e due le partite la squadra di Mourinho ha deciso di attaccare in transizione e con due, massimo tre uomini. Da sempre l’allenatore portoghese punta molto sull’aspetto emotivo del calcio, che permette ai suoi giocatori di dialogare in maniera istintiva senza che ci sia bisogno di pensare, e questa dimensione sta aiutando Abraham, che è un attaccante che gioca perennemente al confine tra il visibile e l’invisibile, dove a fare la differenza non è come si calcia o come si controlla un pallone ma il farsi trovare pronto al posto giusto al momento giusto. I tre gol sono solo la copertina del suo marzo scintillante, in cui è sembrato sempre di più un elemento imprescindibile della sua squadra“.