Youth League 2021/2022, il Manchester United batte l’Atalanta di misura: orobici eliminati

by Andrea Bellini

Il Manchester United batte l’Atalanta nella partita valida per quarta giornata del girone F di Youth League 2021/2022. Il risultato finale recita 1-2, ma non rispecchia pienamente la migliore prestazione della formazione inglese, che sale così a 9 punti. Gli orobici mettono in campo tanta determinazione per cercare di contrastare gli assalti dei Red Devils e tenendo in vita la partita fino alla fine, ma devono arrendersi rimanendo a 3 punti e venendo così eliminati dalla competizione.

CRONACA – La partita si sblocca già all’8′, quando Shoretire trova la rete con un piazzato di destro su sponda di Elanga e la palla che passa beffardamente tra le gambe di Berto. Al 23′ arriva il raddoppio proprio con Elanga, che lascia partire una traiettoria tagliata su calcio di punizione, con la palla che si insacca senza che nessuno la tocchi. Al 36′, quasi dal nulla, l’Atalanta conquista un calcio di rigore per il tocco di mano di Svidersky su cross di Giovane: Renault dal dischetto non sbaglia, mettendo la palla all’angolino dove Vitek non può arrivare. Nella ripresa, gli orobici provano a imbastire qualche offensiva pericolosa, ma le migliori occasioni arrivano ancora dai piedi dei giocatori dello United. È il palo a fermare il colpo di testa di Bennett al 52′, mentre nel finale Sassi è bravo a respingere con i piedi la conclusione di Elanga.