Tokyo 2020, beach volley: Nicolai/Lupo superano i gironi, 2-0 al Giappone

by Deborah Sartori

Olimpiadi Tokyo 2020 - Davide Lupo e Paolo Nicolai - Foto Luca Pagliaricci / GMT Sport

Paolo Nicolai e Daniele Lupo accedono alla fase ad eliminazione diretta del torneo di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo2020. La coppia tricolore sconfigge per 2-0 (21-19, 21-16) i padroni di casa giapponesi Gottsu/Shiratori, che hanno combattuto nel primo set salvo poi cedere alla distanza. Gli azzurri, vice campioni olimpici in carica, bissano il successo ottenuto in rimonta al debutto contro i tedeschi Thole/Wickler, assicurandosi così il passaggio del turno, con ottime possibilità di accedere direttamente agli ottavi da prima del girone. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Avvio deciso del Giappone (0-3), Nicolai firma il primo punto azzurro e grazie al muro l’Italia torna a -1 (3-4). L’Italia migliora anche al servizio e completa il sorpasso sul 6-5. Gottsu/Shiratori sono bravi a mettere pressione al servizio e in attacco non sbagliano, trovando un nuovo break (8-11). Gli azzurri rimangono in scia (13-15), poi un muro e un attacco di Nicolai siglano la parità sul 18-18. I giapponesi rispondono (18-19), ma poi sono gli azzurri ad avere lo spunto migliore per chiudere il set (21-19).

Nel secondo set i nipponici ci riprovano (1-2), ma gli azzurri sono più reattivi e la risposta è immediata (6-6). Gottsu/Shiratori provano a scappar via (6-8), ma Nicolai/Lupo piazzano un break che li porta ad un nuovo vantaggio (9-8), poi incrementato (13-10). I giapponesi non ci capiscono più niente (19-12) e gli azzurri chiudono senza troppi problemi il set (21-16) che vale la vittoria.