Beach volley, presentato l’AIBVC Italia Tour 2022: otto tappe in sei regioni

by Deborah Sartori

Alice Eaco, beach volley - Foto Ufficio Stampa AIBVC

Presentato il circuito di beach volley BPER Banca AIBVC Italia Tour settebellezze 2022. L’edizione di quest’anno si svolgerà in quattro mesi e toccherà sei regioni in otto tappe, più il Gran Galà, attraversando tutto lo stivale. Lo scorso anno se ne sono viste delle belle, grazie all’Associazione Italiana Beach Volley Club che organizza l’evento assieme all’ente promotore ASI e al supporto di BPER Banca, compagno prezioso e imprescindibile per la riuscita dello stesso da sette anni a questa parte.

Le tappe

Si inizierà nel mese di giugno, poi per tutta l’estate due appuntamenti al mese, mentre l’ultima tappa sarà in programma a fine settembre. Diverse saranno le location storiche, ma anche tante altre nuove. Dal secondo fine settimana di giugno la carovana è pronta a partire, decine di beacher sono pronti a darsi battaglia sugli arenili italiani. Come detto si inizierà dalla Toscana con la consolidata tappa a Viareggio, Bagno Flora, ormai divenuto un punto fermo nel calendario del Tour. Dopo 15 giorni ecco l’Abruzzo con Roseto e la sua Lido Mediterraneo. Una spiaggia storica per il beach volley che con piacere ritroviamo.

Nel primo fine settimana di luglio si andrà nel Lazio, a Maccarese, alle porte di Roma, allo Stabilimento Acqua e Sale, dove ormai gli atleti e lo staff sono di casa. Ancora una settimana di stop e poi il 16 e 17 luglio si risalirà l’Italia per recarsi in Emilia Romagna, in una location fulcro di questo sport come Cervia (Bagno Delfino). Poi ad agosto ecco le Marche con Pesaro e il suo Circolo Maracanà nel primo week-end. Stop di ferragosto e poi pronti, via. Tutti a Pescara a La Prora, meta di tante battaglie sottorete e di grande spettacolo. A settembre si andrà nella culla del volley e del beach volley come Modena, al Mutina Beach. Il caldo sud accoglierà per la seconda stagione consecutiva la manifestazione, l’appuntamento sarà il 24 e 25 settembre a Otranto con la spettacolare Balnarea Beach. E poi fuochi d’artificio per il Gran Galà.

Le date

11/12 giugno Viareggio, Bagno Flora

25/26 giugno Roseto, Lido Mediterraneo

2/3 luglio Maccarese , Stabilimento Acqua e Sale

16/17 luglio Cervia, Bagno Delfino

6/7 agosto Pesaro, Circolo Maracanà

27/28 agosto Pescara, La Prora

10/11 settembre Modena, Mutina Beach

24/25 settembre Otranto, Balnarea Beach

Tutte le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube dell’AIBVC. Tanto spazio anche sui social ufficiali AIBVC in cui si potranno trovare foto, video e interviste.

Numeri e progetti

Avremo dei numeri di grande interesse: 8 tappe, oltre 1200 partite da disputare, 1000 atleti in campo tra settore maschile e femminile, oltre 100mila spettatori, oltre 1.250.000 persone raggiungibili con i social e le dirette streaming, oltre 5mila km da percorrere lungo l’Italia. Inoltre l’evento sarà inserito in un futuro progetto universitario per trasformare alcuni eventi AIBVC in tirocinio per gli studenti di vari atenei, creando un percorso formativo costruito per le esigenze del beach volley.

Aspetto sociale e tecnico

Thomas Casali, trait d’union e deus ex machina del Tour, dice. “Siamo arrivati al settimo anno del BPER Tour e già questo è un dato pazzesco per i tempi in cui viviamo e la dinamica di questa attività. Avere una continuità del genere è bellissimo, in questi anni abbiamo costruito assieme a BPER e ai nostri sponsor un circuito che è nel cuore di tutte le componenti del movimento, dall’organizzazione ai giocatori e ai partner che sposano il progetto. Da tre anni, da quando è nata l’AIBVC, BPER ha dato continuità e un ulteriore impulso. Il Tour, grazie a BPER, è cresciuto, ha una identità ancora più forte, è un marchio a livello nazionale di serietà, passione e divertimento. I giocatori si sentono a casa e hanno tutti grande rispetto per arbitri, staff e altri atleti. Poi la parte sociale del tour è un fattore determinante e anche quello più bella. Abbiamo costruito qualcosa di importante, sono contento e molto motivato di iniziare una nuova estate targata BPER Banca AIBVC Italia Tour”.

Il pensiero del Presidente AIBVC, Dionisio Lequaglie. “Siamo alla terza stagione, siamo molto soddisfatti di tutto quello che abbiamo fatto e costruito. La base dei praticanti si sta allargando, le nostre scuole crescono nonostante il periodo, abbiamo sempre più tesserati. È stato un anno fantastico, dopo il Winter Tour e le Club Series ci apprestiamo a vivere un’altra, grande estate, abbracciamo 8 località da nord a sud. Ci sono belle novità per i giocatori, un regolamento rinnovato, sempre più adatto alle esigenze dei beacher. La stagione è iniziata a ottobre scorso e terminerà proprio a ottobre, un’attività di dodici mesi l’anno. Raggiunto il nostro obiettivo di avere un’attività di 365 giorni l’anno. Continuiamo a migliorare e andiamo avanti con grande entusiasmo per questa estate”.

Impegno di BPER

Per l’ennesima stagione a scendere in campo con l’AIBVC e anche con l’Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Fabrizio Foschini, Area Manager Romagna Sud di BPER Banca dichiara: “BPER è Title Sponsor di questo evento per il settimo anno consecutivo. Ciò a dimostrazione della grande vicinanza a questa disciplina che riteniamo rappresenti al meglio valori importanti. Lo sport, infatti, racchiude in sé solidarietà e inclusività. BPER Banca da anni sostiene questi valori, con iniziative concrete e da anni sostiene, così come diverse società sportive. Crediamo che lo sport, oltre al valore sociale che rappresenta in termini educativi per i giovani, possa affermare nella società la necessità di un confronto aperto con gli altri, all’interno di regole condivise, premiando con la vittoria i migliori ma valorizzando parallelamente il rispetto e la dignità tra tutti gli sfidanti“.

Villaggio e comunicazione

Il BPER Banca AIBVC Italia Tour 2022 rappresenterà non solo un importante momento sportivo che richiamerà i migliori atleti italiani, ma sarà un polo di divertimento e svago per tutti gli appassionati. Ci sarà da divertirsi con il villaggio commerciale in cui diverse aziende potranno incontrare i giocatori e semplici appassionati che si troveranno ad assistere alle partite del fine settimana. Uno stand sarà dedicato all’AIBVC con il merchandising ufficiale. Non mancherà il divertimento con giochi interattivi e dj set dal mattino al tramonto. Anche dal punto di vista della comunicazione le partite saranno trasmesse in diretta streaming, soprattutto la domenica, ovvero nella giornata in cui si svolgeranno le finali e poi spazio ai protagonisti nel post partita. Tanto spazio anche sui social ufficiali in cui si potranno trovare foto, video e interviste. Sarà un evento nell’evento, di grande richiamo, a giocare saranno giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, dove la parte grossa sarà composta dai club della stessa AIBVC.

Partner

Si giocherà ovviamente con il pallone ufficiale Wilson, mentre VBItaly e V2-Sportswear i partner tecnici. Partner ufficiali Physio Sport Academy, che offrirà il servizio medico-fisioterapico durante tutte le tappe, Beach Match, BVU Tech impianti sportivi e SirDeco. È un circuito che vuole continuare stupire. Il motto di AIBVC è sempre lo stesso: “La vostra passione per il beach volley è la nostra missione!”.