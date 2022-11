Beach volley, finale tutta italiana in Australia: Carambula e Ranghieri contro Lupo e Rossi

Grande Italia del beach volley a Torquay, dove è in corso l’ultimo evento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022. In Australia si contenderanno il trofeo due coppe azzurre: da un lato della rete Adrian Carambula e Alex Ranghieri, dall’altro Daniele Lupo ed Enrico Rossi. La prima coppia ha prima superato 2-1 (19-21, 21-14, 15-13) gli svizzeri Metral-Haussener nei quarti di finale, per poi imporsi di 2-0 (27-25, 21-13) contro i portoghesi Pedrosa-Campos.

Lupo e Rossi nei quarti di finale andati hanno superato 2-0 (21-15, 21-14) gli australiani Hodges-Schubert, mentre nel penultimo anno l’hanno spuntata sul filo del rasoio, grazie al successo al tie break (21-18, 17-21, 15-13 ) ottenuto ai danni dell’altra coppia di casa composta da Christopher McHugh e Paul Burnett. La finale è in programma domani alle 8 italiane.