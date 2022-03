Venezia-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Umana Reyer Venezia-Dolimiti Energia Trentino, valida per la 22esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Le ultime due vittorie e la buona prestazione in Eurocup hanno ridato fiato ai lagunari dopo quattro sconfitte consecutive. Ora la prova del nove contro un’altra formazione in un momento nerissimo: gli uomini di coach Molin, infatti, nel 2022 hanno perso sette partite su otto giocate in campionato. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 13 marzo. La partita sarà visibile in diretta esclusivamente in streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

