Trento-Trieste oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

BLM Group Arena - Foto profilo ufficiale Facebook Trento basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 24esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una contro l’altra, due formazioni che hanno deluso nella seconda parte di stagione: dopo aver concluso il 2021 nelle zone nobili della classifica, infatti, Trento e Trieste sono crollate nel 2022, con rispettivamente una e due vittorie in quasi quattro mesi, finendo addirittura fuori dalla zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 27 marzo. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

