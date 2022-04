Trento-Pesaro oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 28esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Due sconfitte consecutive per gli uomini di coach Molin, che, visto il rendimento scarso della seconda parte di stagione, hanno di fatto dovuto dire addio ai playoff, per i quali sono invece ancora in corsa i marchigiani. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 23 aprile. La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, e Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

