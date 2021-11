Trento-Fortitudo Bologna oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Fortitudo Kigili Bologna, valida per la nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Buon momento di forma per i padroni di casa, che vengono da una striscia di tre vittorie consecutive e che in settimana hanno anche trovato il primo successo in Eurocup. Gli uomini di coach Martino, invece, sono ancora alla ricerca di un po’ di costanza nei risultati in un avvio di campionato che li ha visti vincere solo due volte. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di domenica 21 novembre. La partita sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

