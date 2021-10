Trento-Cremona oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Aquila Basket Trento Stemma

L’orario e come vedere Dolomiti Trentino Energia-Vanoli Basket Cremona, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Un avvio complicatissimo per la formazione di Molin, che nelle rime due uscite ha dovuto affrontare Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ora, tra le mura amiche, la formazione trentina va alla ricerca dei primi punti. Di fronte, il Cremona che arriva da una bella vittoria contro la Fortitudo. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 19:00 di sabato 9 ottobre, con la partita che sarà visibile esclusivamente in streaming su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale dell’incontro.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON