Trento-Brindisi oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Jordan Caroline - Foto profilo ufficiale Facebook Trento

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi, valida per la 26esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. A sfidarsi, due formazioni che avevano fatto vedere buone cose nella prima metà di stagione, salvo crollare nel rendimento nella seconda parte, ritrovandosi ai margini della zona playoff. Più pesante la posizione per i padroni di casa, che con due vittorie nelle ultime dodici partite, si ritrovano al decimo posto. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 9 aprile. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

