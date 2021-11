Tortona-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Derthona Tortona-Banco di Sardegna Sassari, valida per l’ottava giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Sfida interessante tra due squadre che occupano la parte centrale della classifica. I padroni di casa hanno perso nell’ultima giornata contro Napoli, ma si sono distinti con una vittoria contro la Virtus Bologna nella settimana precedente. Gli ospiti vengono invece da tre sconfitte consecutive, ma in settimana hanno trovato la prima vittoria in Champions League. La palla a due è fissata per le ore 17:30 di domenica 14 novembre. La partita sarà visibile in streaming su Discovery + e su Eurosport 2 (disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn). In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale.

