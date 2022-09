Termina 69-72 il match tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, partita valida per la finale della Supercoppa di Serie A1 maschile di basket 2022. Grande trionfo per Bologna dunque, al Palaleonessa A2A di Brescia, che permette alla Virtus di aggiudicarsi il trofeo per la terza volta nella sua storia.

La cronaca

In avvio di partita Bologna entra in campo con grande ritmo ed intensità, provando subito a staccare Sassari con un buonissimo Mickey al tiro. Dopo l’impatto iniziale però Sassari prende le misure e, per merito di un ottimo Bendzius, riesce ad agganciare sul 7-7 gli avversari. Da qui in avanti il quarto è caratterizzato da un grande equilibrio, con un lungo botta e risposta caratterizzato dalle giocate di Diop e Cordinier. Il primo parziale così si chiude sul 19-23 in favore di Bologna, grazie ad un ottimo Bako nel finale autore di quattro punti consecutivi.

Nel secondo quarto Sassari parte bene e realizza un parziale di 8-0 nei primi tre minuti, sempre trascinato da un ottimo Diop. Bologna incontra diverse difficoltà al tiro, con diversi errori dall’area e da fuori, subendo il sorpasso dopo tre minuti di gioco. L’emorragia di punti viene interrotta però da una tripla di Shengelia, che permette a Bologna di riavvicinarsi a Sassari. Nella seconda parte del quarto così c’è maggiore equilibrio, con Jones e Weems tra più prolifici sotto canestro. I botta e risposta sono continui, fino a circa tre minuti dalla fine quando Sassari prende il largo e realizza un nove a zero di parziale. Tra i trascinatori c’è Onuaku per Sassari, con diversi canestri in penetrazione e liberi conquistati. Bologna però nell’ultimissimo spicchio di quarto risponde e ritorna a contatto, per merito delle grandi giocate offensive di Belinelli. Il secondo parziale si conclude così con il punteggio di 49-43 in favore di Sassari.

Nel terzo quarto Bologna inizia con grande ritmo, soprattutto con una grande precisione nel tiro da tre punti. Ojeleye infatti realizza due triple consecutive e subito in avvio riporta la Virtus sul pareggio. Dopo circa tre minuti di gioco, però, Sassari risponde e con un grande Onuaku stacca di nuovo gli avversari. Tuttavia Bologna prova a rimanere a contatto, con le conclusioni vincenti di Cordinier, arrivando sul -1 a due minuti dalla fine. Il quarto così si chiude con il punteggio di 59-57.

Nell’ultimo quarto la Virtus, trascinata da ben quattro punti di fila di Belinelli, aggancia e sorpassa Sassari. Tuttavia i sardi non ci stanno e con i canestri di Bendzius si riportano avanti, piazzando un parziale di sei punti a zero. Negli ultimi cinque minuti di tempo Bologna realizza due triple di fila, con Belinelli e Mickey, portando di nuovo la Virtus avanti nel punteggio. Sassari però risponde al piccolo parziale realizzato dagli avversari, con un importante tripla d Bendzius, che a tre dalla fine regala nuovamente il vantaggio ai suoi. Nell’ultimo minuto di gioco prima Pajola regala la parità a Bologna e poi Mickey realizza il sorpasso sul 69-71. L’ultimo punto è di Cordinier dai liberi, certificando la vittoria di Bologna per 69-72.