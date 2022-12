Serie A2 2022/23: Torino vince a Trapani, successo anche per la Fortitudo Bologna

La giornata odierna di Serie A2 2022/23, valida per il decimo turno di regular season ha visto la disputa di nove match da quello di Roma a quello di Udine. Partendo dal girone verde c’è da segnalare il successo della Reale Mutua Torino in trasferta contro la 2B Control Trapani, 67-80. Vittoria casalinga invece per la Moncada Energy Agrigento, 67-54, contro la Gruppo Mascio Treviglio, mentre successo in trasefrta per la Novipiù Monferrato Basket contro la Ferraroni Juvi Cremona, 80-84.

Successivamente nel girone rosso la capolista Pistoia è stata sconfitta da Tassi Group Ferrara, 70-68, mentre vince in casa la Fortitudo Bologna contro la OraSì Ravenna, 83-69. Successivamente vittoria in zona alta di classifica per la Apu Old Wild West Udine, 76-68 contro la Caffè Mokambo Chieti. In trasferta poi vittoria di misura della UEB Gesteco Cividale contro la RivieraBanca Basket Rimini. Infine successi per Unieuro Forlì e Umana Chiusi, contro San Severo e Mantova.