Nella sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, la Virtus Segafredo Bologna tritura l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 98-68. Gli uomini di coach Scariolo, dopo aver rallentato in Eurolega con due sconfitte negli altrettanti impegni avuti in settimana, non tradiscono in campionato. Altra vittoria comoda e primo posto in solitaria e da imbattuti. Niente da fare per i pugliesi di coach Vitucci, che tentano di fermare la marcia delle vu nere ma fin da subito capiscono che non è la serata giusta. Il miglior realizzatore della serata è Marco Belinelli con 16 punti.

LA CRONACA – Primo quarto spaziale da parte della Virtus, che segna ben 32 punti e si gode un Belinelli straripante dall’arco. Le triple piovono da ogni direzione e Brindisi fatica a tenere il passo degli avversari. Dopo un inizio relativamente equilibrato, le vu nere prendono il largo e chiudono il parziale avanti 32-19. La risposta degli ospiti però non tarda ad arrivare e dal -18 si riportano fino al -8. Il merito è soprattutto di Riismaa, un cecchino da tre punti. Bene anche Bowman e Perkins, che limitano gli avversari e permettono a Brindisi di andare al riposo in svantaggio di 12 lunghezze. Nettamente meglio comunque la Virtus, superiore sotto quasi tutti gli aspetti.

Nella ripresa si gioca poco visto che la Virtus indirizza subito la sfida e mette in ghiaccio la vittoria anzitempo. Il terzo quarto è letteralmente un massacro per gli ospiti, che subiscono un parziale di 29-12 e si ritrovano persino sotto di 30 punti. Brindisi, dunque, non può far altro che tentare di rendere il passivo meno pesante. Anche questo compito, però, è tutt’altro che semplice dato che le vu nere non accennano a calare e mantengono un ritmo altissimo anche nell’ultima frazione. Piuttosto emblematico il punteggio finale con la Virtus Bologna che prevale con un severo

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-BRINDISI

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 16, Mannion 15, Weems 15, Lundberg 11, Cordinier 11, Mickey 10, Camara 7, Bako 6, Jaiteh 5, Hackett 2, Martini 0, Pajola N.E.

BRINDISI: Riismaa 12, Bowman 11, Burnell 10, Perkins 8, Mascolo 8, Reed 7, Mezzanotte 5, Bayehe 4, Dixson 3, Bocevski 0, Fusco N.E.